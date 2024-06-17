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19:49, 17 июня 2024Мир

В НАТО заявили о рекордном увеличении расходов на оборону

Генсек Столтенберг: рекордное количество стран НАТО увеличили расходы на оборону

Фото: Matthias Rietschel / Reuters

Рекордное количество стран Североатлантического альянса увеличили показатели оборонных расходов. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, его слова приводит The Washigton Post (WP).

«Рекордное количество стран-членов НАТО — более 20 — достигают в этом году целевого показателя оборонных расходов альянса», — сообщил генсек военного блока.

Он добавил, что европейские страны «делают больше для своей коллективной безопасности», чем это было несколько лет назад.

14 июня Столтенберг заявил, что на данный момент все силы НАТО можно оценить в полмиллиона человек, которые находятся в состоянии боевой готовности. Он подчеркнул, что речь идет о всех родах войск стран-участников Североатлантического альянса.

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      Дарья Устьянцева
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