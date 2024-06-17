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11:53, 17 июня 2024Мир

В Польше «потеряли» российских шпионов

Rzeczpospolita: в Польше исчезли трое осужденных за шпионаж в пользу России

Фото: Lisi Niesner / Reuters

В Польше исчезли трое осужденных за якобы шпионаж в пользу России, пишет Rzeczpospolita.

В декабре 2023-го окружной суд Люблина вынес приговор Артуру М., Ярославу Б. и Марии М., которые находились под временным арестом с марта того же года. После этого они «исчезли с радаров спецслужб» и на данный момент не находятся в заключении, отмечает газета.

На момент вынесения приговора в шпионаже в пользу России обвинили 13 из 16 подозреваемых. «Все остальные осужденные отбывают наказание», — заявила пресс-секретарь Люблинского окружного суда Барбара Марковска.

Яцек Добжинский, пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши, заявил, что 12 человек отбывают наказание, 13-го должны будут доставить в тюрьму на следующей неделе. По его словам, он находится на свободе и был объявлен в розыск.

23 ноября в окружной суд Люблина поступило обвинительное заключение в отношении 16 граждан Украины, Белоруссии и России. Отмечалось, что обвиняемые в якобы работе на российскую разведку в Польше признали вину и согласовали со следствием приговоры.

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      Лина Пивоварова
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