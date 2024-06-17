В России предложили разрешить иностранное оборудование на электростанциях

«Ъ»: в Минэнерго предложили снизить локализацию турбин и котлов на ТЭС

В Министерстве энергетики (Минэнерго) предложили разрешить использовать иностранное оборудование при строительстве новых тепловых электростанций (ТЭС). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо замглавы ведомства Павла Сниккарса первому вице-премьеру Денису Мантурову и вице-премьеру Александру Новаку.

В настоящее время при строительстве ТЭС нужно устанавливать исключительно российское оборудование. Однако на фоне трудностей с поставками отечественных турбин и трансформаторов в Минэнерго предложили «снизить требования по локализации» для турбин, котлов и трансформаторов, а также комплектующих.

В ведомстве отметили, что из-за проблем с поставками российского оборудования сроки ввода в эксплуатацию новых ТЭС в стране зачастую смещаются. Разрешение использования иностранных комплектующих позволит снизить риски «на краткосрочном горизонте планирования», заключили в Минэнерго.

В апреле 2023 года отечественные энергокомпании обратились к Минэнерго России с просьбой не штрафовать их за отказ от проектов модернизации старых ТЭС. Поводом для обращения стало резкое удорожание котлов и турбин — их стоимость за год увеличилась на 79 процентов. На этом фоне суммарные затраты на модернизацию ТЭС увеличились с 27,3 до 48,9 миллиарда рублей.