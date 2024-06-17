Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:17, 17 июня 2024Экономика

В России предложили разрешить иностранное оборудование на электростанциях

«Ъ»: в Минэнерго предложили снизить локализацию турбин и котлов на ТЭС

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Министерстве энергетики (Минэнерго) предложили разрешить использовать иностранное оборудование при строительстве новых тепловых электростанций (ТЭС). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо замглавы ведомства Павла Сниккарса первому вице-премьеру Денису Мантурову и вице-премьеру Александру Новаку.

В настоящее время при строительстве ТЭС нужно устанавливать исключительно российское оборудование. Однако на фоне трудностей с поставками отечественных турбин и трансформаторов в Минэнерго предложили «снизить требования по локализации» для турбин, котлов и трансформаторов, а также комплектующих.

В ведомстве отметили, что из-за проблем с поставками российского оборудования сроки ввода в эксплуатацию новых ТЭС в стране зачастую смещаются. Разрешение использования иностранных комплектующих позволит снизить риски «на краткосрочном горизонте планирования», заключили в Минэнерго.

В апреле 2023 года отечественные энергокомпании обратились к Минэнерго России с просьбой не штрафовать их за отказ от проектов модернизации старых ТЭС. Поводом для обращения стало резкое удорожание котлов и турбин — их стоимость за год увеличилась на 79 процентов. На этом фоне суммарные затраты на модернизацию ТЭС увеличились с 27,3 до 48,9 миллиарда рублей.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      В НАТО обсуждают приведение ядерных боеголовок в боевую готовность. Что известно об арсенале государств?

      Автомобиль протаранил газопровод в российском регионе и загорелся

      В России назвали крупнейшего рекламодателя

      В российском регионе упал гидросамолет в озеро

      Небензя заявил об ответе на конфискацию российских активов

      В Германии рассказали о провале швейцарской конференции по Украине

      Восемь аферистов попались за обман россиян в онлайн-магазинах

      Опубликованы кадры мощной вспышки в Ростове-на-Дону

      В Китае назвали саммит в Швейцарии символической победой Украины

      Россиянин описал отдых в Сочи фразой «такого обмана мы не ожидали»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше