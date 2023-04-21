Российские энергетики попросили разрешения на отказ от модернизации

Совет производителей энергии попросил не штрафовать за отказ от модернизации старых ТЭС

Энергетические компании обратились к Минэнерго России с просьбой не штрафовать их за отказ от проектов модернизации старых ТЭС. Об этом со ссылкой на слова главы набсовета Совета производителей энергии (СПЭ) Александры Паниной, сказанные на совещании в министерстве, пишет «Коммерсантъ».

Панина заметила, что при необходимости компании могут предоставить документы, которые подтвердят форс-мажорные обстоятельства. Дело в том, что оборудование, которое учитывалось в проектах модернизации, в том числе котлы и турбины, за последний год подорожало в общей сложности на 79 процентов.

Если ранее генерирующие компании собирались потратить на 13 проектов 27,3 миллиарда рублей, то теперь расходы возросли до 48,9 миллиарда. При этом штраф за отказ от них составляет 11,8 миллиарда рублей.

После начала боевых действий на Украине правительство позволило энергетикам сдвинуть сроки модернизации ТЭС без дополнительных санкций. В прошлом году этим разрешением воспользовались исполнители проектов на 12 гигаватт, что составляет почти половину совокупной мощности станций, которые собирались модернизировать.

Однако отказаться от них совсем компании не могут. По словам Паниной, в случае штрафов платить за них придется в конечном итоге потребителям, а если просто позволить компаниям выйти из проектов, то никто не понесет неокупаемых затрат.

В свою очередь, в Сообществе потребителей энергии назвали просьбу о нештрафуемом отказе попыткой переложить риски энергетиков на экономику, ведь позднее эти же проекты можно заявить заново, но уже по другой цене. В Совете рынка также считают, что освобождение от штрафа приведет к безответственности поставщиков и недобросовестному участию в отборах, что в конечном итоге не позволит достичь поставленных целей по модернизации ТЭС.

Ранее стало известно, что инвесторы в российскую зеленую генерацию (основана на возобновляемых источниках энергии) получили разрешение на перенос запуска проектов совокупной мощностью три гигаватта. В качестве причины такого решения были названы западные санкции и дефицит оборудования.