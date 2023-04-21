Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
13:09, 21 апреля 2023Экономика

Российские энергетики попросили разрешения на отказ от модернизации

Совет производителей энергии попросил не штрафовать за отказ от модернизации старых ТЭС

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Энергетические компании обратились к Минэнерго России с просьбой не штрафовать их за отказ от проектов модернизации старых ТЭС. Об этом со ссылкой на слова главы набсовета Совета производителей энергии (СПЭ) Александры Паниной, сказанные на совещании в министерстве, пишет «Коммерсантъ».

Панина заметила, что при необходимости компании могут предоставить документы, которые подтвердят форс-мажорные обстоятельства. Дело в том, что оборудование, которое учитывалось в проектах модернизации, в том числе котлы и турбины, за последний год подорожало в общей сложности на 79 процентов.

Если ранее генерирующие компании собирались потратить на 13 проектов 27,3 миллиарда рублей, то теперь расходы возросли до 48,9 миллиарда. При этом штраф за отказ от них составляет 11,8 миллиарда рублей.

После начала боевых действий на Украине правительство позволило энергетикам сдвинуть сроки модернизации ТЭС без дополнительных санкций. В прошлом году этим разрешением воспользовались исполнители проектов на 12 гигаватт, что составляет почти половину совокупной мощности станций, которые собирались модернизировать.

Однако отказаться от них совсем компании не могут. По словам Паниной, в случае штрафов платить за них придется в конечном итоге потребителям, а если просто позволить компаниям выйти из проектов, то никто не понесет неокупаемых затрат.

Материалы по теме:
В мире развернулась борьба за литий. Кто перехватит контроль над важнейшим ресурсом экономики будущего?
В мире развернулась борьба за литий.Кто перехватит контроль над важнейшим ресурсом экономики будущего?
15 апреля 2023
Курсы доллара и евро обновили годовые максимумы. Почему рубль падает, а иностранные валюты растут?
Курсы доллара и евро обновили годовые максимумы.Почему рубль падает, а иностранные валюты растут?
7 апреля 2023

В свою очередь, в Сообществе потребителей энергии назвали просьбу о нештрафуемом отказе попыткой переложить риски энергетиков на экономику, ведь позднее эти же проекты можно заявить заново, но уже по другой цене. В Совете рынка также считают, что освобождение от штрафа приведет к безответственности поставщиков и недобросовестному участию в отборах, что в конечном итоге не позволит достичь поставленных целей по модернизации ТЭС.

Ранее стало известно, что инвесторы в российскую зеленую генерацию (основана на возобновляемых источниках энергии) получили разрешение на перенос запуска проектов совокупной мощностью три гигаватта. В качестве причины такого решения были названы западные санкции и дефицит оборудования.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Песков ответил на заявление генсека НАТО о готовности принять Украину в альянс
Российские войска уничтожили два склада ВСУ в Запорожской области
Российские войска пресекли действия четырех ДРГ на купянском направлении
В Минобороны рассказали о ходе боев за Артемовск
Алмазы стоимостью 81 миллион рублей конфисковали на стамбульском базаре
Появились подробности об отлетевшем на крышу от взрыва в Белгороде автомобиле
Эмили Ратаковски снялась в откровенных нарядах для обложки Vogue
В Google Play появились поддельные приложения RuStore и RuMarket
Следователи попросили о заочном аресте Грозева из Bellingcat
Германия опровергла вывод системы Patriot с восточных границ Польши и Словакии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.