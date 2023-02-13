Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:45, 13 февраля 2023Экономика

В России начали переносить запуск зеленых электростанций

«Ъ»: в России переносят запуск электростанций на ВИЭ из-за западных санкций

Фото: Luca Bravo / Unsplash

Инвесторы в российскую зеленую генерацию, то есть основанную на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), получили разрешение на перенос запуска проектов совокупной мощностью три гигаватта. Об этом со ссылкой на данные «Администратора торговой системы» пишет «Коммерсантъ».

Из них проекты мощностью 563 мегаватта должны были быть запущены в 2022 году, чего не произошло, а проекты на 874 мегаватта — в 2023-м. Остальные мощности рассчитывалось ввести в эксплуатацию в 2024-2028 годах. При этом в регуляторе («Совет рынка») утверждают, что почти половина проектов по объему мощности переносятся не более чем на год.

Подавляющая часть проектов, сроки которых сдвинуты вправо, приходятся на ветряные электростанции (ВЭС). Проблемой стали западные санкции. Например, компания «Фортум» (подконтрольна финской Fortum) больше не может получать оборудование датской Vestas, поэтому заявила о переносе всех своих проектов как минимум на два года. При этом от проектов, позволяющих получать самую дешевую энергию, компании и вовсе пришлось отказаться.

Все участники рынка объясняют ситуацию необходимостью искать новых поставщиков, решать логистические проблемы и вопросы локализации производства. Часть из них отмечает, что задержки связаны с высокой стоимостью металлоконструкций.

Материалы по теме:
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти. Сможет ли она выжить без нее?
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти.Сможет ли она выжить без нее?
6 декабря 2022

Задерживается и запуск мини-ГЭС. В «РусГидро» объяснили, что заинтересованы в скорейшем вводе станций в эксплуатацию, но оценивают риски закупки и поставок оборудования. Не удалось запустить в срок (декабрь 2022 года) пять мусоросжигающих ТЭС, также проходящие по статье ВИЭ. В «РТ-Инвеста», отвечающей за проект, рассказали о переносе даты запуска на два года.

Согласно российской модели развития зеленой генерации, платит за нее промышленность. Как указывают в «Сообществе потребителей энергии», переносы показывают бессмысленность такой политики. Представитель организации указал, что цель по локализации производства, что показали санкции, не достигнута, а значит, вторая цель программы — расширить экспорт — также выглядит нереализуемой. В связи с этим потребители предлагают отказаться от поддержки зеленой генерации.

В ноябре прошлого года стало известно, что из-за нехватки комплектующих существенно задерживается запуск энергоблоков по программе модернизации электростанций. Сложности возникают с основным и вспомогательным оборудованием.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Кадыров заявил о необходимости забрать в рамках СВО Одессу и Харьков
Виктория Боня осудила Джона Сину за выход в свет в мини-юбке и на каблуках
Макгрегор прокомментировал победу Махачева над Волкановски
В Крыму подожгли могилу участника СВО
Бездомного задержали за проведение обряда с ножом у Вечного огня в Москве
Стало известно о подготовке Японии и Китая к кулуарным переговорам
Кадыров раскрыл подробности плана перегруппировки войск в ходе СВО
В Белоруссии пригрозили Польше российскими ракетами
Евросоюз откажется вводить санкции против «Росатома»
Известная стендаперша объяснила нежелание переезжать в Москву
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.