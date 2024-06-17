В России предложили ужесточить условия перепродажи автомобилей

«Известия»: в России могут ужесточить условия перепродажи ввезенных автомобилей

В России предложили ужесточить условия перепродажи на территории РФ автомобилей, ввезенных в страну. Об этом со ссылкой на внесенные в Госдуму поправки в закон о государственной регистрации транспортных средств пишут «Известия».

Новое требование было разработано МВД России. Согласно документу, в случае продажи ввезенного для личного пользования авто в течение года новому владельцу транспортного средства могут отказать в его постановке на учет до уплаты утильсбора по повышенному, коммерческому, тарифу (от 300 тысяч до 1,3 миллиона рублей).

В настоящий момент при ввозе автомобиля для таких целей утильсбор оплачивается по льготному тарифу, 3,4 тысячи рублей для машин не старше трех лет и 5,2 тысячи — от трех лет. Источники в кабмине сообщили, что поправки уже поддержала правкомиссия по законопроектной деятельности. Отмечается, что изменения были согласованы с Минтрансом, Минюстом, Минфином, Минэкономразвития, ФНС и Институтом законодательства и сравнительного правоведения при правительстве и Государственно-правовом управлении президента РФ.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков напомнил, что для льготного тарифа по утильсбору машина должна быть в собственности физлица, импортировавшего данное транспортное средство, не менее 12 месяцев. Внесенные поправки закрепят в законе обязанность оплачивать сбор по ставкам для импортера-юрлица для тех, кто ввез автомобиль для перепродажи.

По закону «Об отходах производства и потребления», претензии по уплате утильбора могут предъявляться как импортеру (продавцу авто при перепродаже), так и конечному собственнику, пояснил адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько. Он выразил сомнение, что продавцы согласятся добровольно выплачивать утильсбор, поэтому, скорее всего, делать это будет вынужден покупатель. При этом о необходимости доплатить он узнает сразу при постановке на учет.

Некоторые эксперты также опасаются, что поправки могут осложнить жизнь нескольким тысячам водителям. Таможня может перепроверить ввезенные машины и приостановить их регистрацию в случае недоплаты утильсбора, заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Ранее основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев предупредил, что с российского рынка могут исчезнуть многие хорошие автомобили, если власти примут решение о новой и регулярной индексации утилизационного сбора. По его словам, ограничить предложение могут отдельные китайские автопроизводители. Среди моделей, которые находятся под угрозой, эксперт назвал Changan Alsvin, Omoda, а также всю новую линейку калининградского завода «Автотор», который ввиду малой локализации под компенсацию не попадает.