Россиян предупредили о последствиях роста утилизационного сбора

Автоэксперт Мосеев предупредил об исчезновении многих хороших автомобилей из РФ

С российского рынка могут исчезнуть многие хорошие автомобили, если власти примут решение о новой и регулярной индексации утилизационного сбора. Об этом в комментарии «Газета.ру» предупредил основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев.

В том числе ограничить предложение могут отдельные китайские автопроизводители. Среди моделей, которые находятся под угрозой, эксперт назвал Changan Alsvin, Omoda, а также всю новую линейку калининградского завода «Автотор», который ввиду малой локализации под компенсацию не попадает.

В то же время Мосеев усомнился в том, что утильсбор в текущем году повысят до такой степени резко. Одним из аргументов в пользу такого решения стало назначение главой Минпромторга Антона Алиханова, бывшего губернатора Калининградской области. Чиновник, скорее всего, будет в состоянии понять, чем грозит рост сборов.

В свою очередь главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков предположил, что рост утилизационного сбора приведет к повышению всех цен, в том числе на российские автомобили. Вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин выразил уверенность, что как только «АвтоВАЗ» увидит снижение конкуренции, так тут же повысит цены, а значит, на вторичном рынке стоимость автомобилей немедленно пойдет вверх.

Утильсбор платят все производители машин, которые эксплуатируются в России, но заводам с определенной степенью локализации государство возвращает переведенные средства. На повышении сбора настаивает, в частности, президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов, признающий, что без этого конкуренция с китайским автопромом невозможна.

В том числе его поддерживает глава «Ростеха» Сергей Чемезов, не видящий другого варианта, кроме вмешательства правительства, для поддержки отечественных автопроизводителей.