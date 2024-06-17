В России выросли продажи подержанных машин

«Автостат»: продажи б/у легковых машин в России выросли на 2,1 процента в мае

По итогам мая продажи легковых автомобилей с пробегом на российском рынке увеличились на 2,1 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня в 512,9 тысячи единиц. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков «Автостата».

В месячном выражении реализация б/у машин в стране выросла на 0,7 процента, уточнили эксперты. Отмечается, что майские продажи стали рекордными в этом году. При этом по итогам первых пяти месяцев реализация легковых автомобилей с пробегом, напротив, снизилась на 0,1 процента и опустилась до отметки в 2,3 миллиона единиц.

На этом фоне автомобильный аналитик Владимир Беспалов заявил о стабилизации динамики на первичном и вторичном рынках. Он спрогнозировал сохранение подобной тенденции в следующие несколько месяцев, «если не появится новых факторов, влияющих на спрос».

Ранее аналитики «Авто.ру» назвали автомобили немецкого производителя BMW самыми популярными машинами с пробегом для ввоза в Россию. Этот бренд сохранил за собой лидирующие позиции, несмотря на высокую стоимость. При этом доля поставок подобных транспортных средств из Китая за последние три года увеличилась более чем вдвое — 9 до 20 процентов. Самыми востребованными моделями из КНР у россиян стали Lixiang L9, L7 и Geely Monjaro.