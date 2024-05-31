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15:16, 31 мая 2024Экономика

Названы самые популярные для ввоза в Россию автомобили с пробегом

«Авто.ру»: за 3 года в РФ стали ввозить больше гибридных автомобилей с пробегом

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

С 2021 по 2024 год в Россию стали почти в два раза чаще ввозить гибридные автомобили с пробегом. Самые популярные для ввоза машины назвали аналитики «Авто.ру», их цитирует Autonews.

Самыми популярными среди россиян, которые ввозят автомобили с пробегом из-за границы, остаются рынки Европы и Америки, однако этот показатель упал с 47 до 37 процентов с 2021 года. При этом BMW остался самым популярным ввозимым брендом, несмотря на высокую стоимость. Ввоз машин из Японии и Кореи в 2024 году упал до 12 процентов на фоне ограничений и роста утильсбора. А поставки из Китая подскочили более чем вдвое — с 9 до 20 процентов. Самыми популярными стали автомобили Lixiang L9, L7 и Geely Monjaro.

В основном импортируют машины возрастом от года до трех лет (54 процента по состоянию на 2024-й год). Автомобили возрастом от 4 до 10 лет занимают порядка четверти рынка. Лишь 2022 году популярность последних резко подскочила ввиду ухода большинства западных брендов из России.

При этом за последние три года стали активнее ввозить гибридные автомобили: их доля увеличилась с 3 до 14 процентов. Доля бензиновых автомобилей упала с 62 до 49 процентов.

В апреле из-за падения спроса в Китае и Японии Toyota сократила мировые продажи автомобилей на 4,5 процента, до 835 788 единиц. В этих странах объем реализации авто упал на 27 и 14 процентов соответственно, в то время как в Европе число реализованных машин выросло на 20 процентов. На фоне появления статистики ценные бумаги крупнейшего производителя подешевели более чем на два процента.

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      Вячеслав Агапов
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