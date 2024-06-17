В России выступили против ЭКО для вдов участников СВО

Протоиерей РПЦ Абрамов выступил против ЭКО для вдов участников спецоперации

В Русской православной церкви (РПЦ) выступили против ЭКО для вдов участников специальной военной операции (СВО). По мнению протоиерея Александра Абрамова, проблема в том, что во время процедуры уничтожаются или криоконсервируются «неиспользованные» эмбрионы, передает Daily Storm.

Он отметил, что подобный способ «разрывает единство мужа и жены».

«Поскольку жизнь человека начинается в момент зачатия, одной из главных проблем, связанных с методом ЭКО, является использование методик, предполагающих уничтожение или криоконсервацию «неиспользованных», то есть избыточных эмбрионов», — пояснил Абрамов.

Сейчас некоторые в церковном сообществе подняли вопросы о возможности применения ЭКО без создания избыточного числа эмбрионов.

Ранее в РПЦ заявили о нехватке 1,3 тысячи священников в зоне спецоперации на Украине.