В России выступили против ЭКО для вдов участников СВО

В Русской православной церкви (РПЦ) выступили против ЭКО для вдов участников специальной военной операции (СВО). По мнению протоиерея Александра Абрамова, проблема в том, что во время процедуры уничтожаются или криоконсервируются «неиспользованные» эмбрионы, передает Daily Storm.
Он отметил, что подобный способ «разрывает единство мужа и жены».
«Поскольку жизнь человека начинается в момент зачатия, одной из главных проблем, связанных с методом ЭКО, является использование методик, предполагающих уничтожение или криоконсервацию «неиспользованных», то есть избыточных эмбрионов», — пояснил Абрамов.
Сейчас некоторые в церковном сообществе подняли вопросы о возможности применения ЭКО без создания избыточного числа эмбрионов.
Ранее в РПЦ заявили о нехватке 1,3 тысячи священников в зоне спецоперации на Украине.