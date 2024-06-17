В России заявили о невозможности повышать зарплату «до бесконечности»

Президент ТПП Катырин: бизнес не может увеличивать оплату труда до бесконечности

Работодатели должны быть заинтересованы в повышении зарплаты подчиненным, однако увеличивать оплату труда до бесконечности невозможно. Об этом заявил президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин, его слова приводит «Российская газета».

По словам эксперта, бизнес заинтересован в регулярном повышении зарплат, чтобы мотивировать сотрудников и удерживать их в условиях нехватки кадров. Однако увеличивать фонд оплаты труда нужно, исходя из финансовых возможностей компании, рыночных условий и конкуренции в отрасли. Индексировать зарплату работодатели обязаны, только если закрепили это в трудовом договоре, в противном случае этот шаг остается за руководителем.

«Работодатель вправе установить индексацию на уровень инфляции, индекса потребительских цен — это показатель изменения стоимости набора определенных товаров и услуг, или иным образом», — пояснил Катырин. Также бизнес вправе оценивать, какие части зарплаты индексировать — поднимать оклад или увеличивать также доплаты или премии.

По данным Минтруда, число занятых в теневом секторе россиян оценивается в 9,6 миллиона. Граждане готовы получать зарплату в конвертах в стремлении заработать больше за счет ухода от налогов или в случае нежелания платить алименты. Больше всего россиян в серой зоне трудится в Московской и Ростовской областях, Краснодарском и Красноярском краях, Башкирии, Дагестане, Крыму и Чувашии.