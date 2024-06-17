Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:07, 17 июня 2024Экономика

В России заявили о невозможности повышать зарплату «до бесконечности»

Президент ТПП Катырин: бизнес не может увеличивать оплату труда до бесконечности

Фото: Israel Andrade / Unsplash

Работодатели должны быть заинтересованы в повышении зарплаты подчиненным, однако увеличивать оплату труда до бесконечности невозможно. Об этом заявил президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин, его слова приводит «Российская газета».

По словам эксперта, бизнес заинтересован в регулярном повышении зарплат, чтобы мотивировать сотрудников и удерживать их в условиях нехватки кадров. Однако увеличивать фонд оплаты труда нужно, исходя из финансовых возможностей компании, рыночных условий и конкуренции в отрасли. Индексировать зарплату работодатели обязаны, только если закрепили это в трудовом договоре, в противном случае этот шаг остается за руководителем.

«Работодатель вправе установить индексацию на уровень инфляции, индекса потребительских цен — это показатель изменения стоимости набора определенных товаров и услуг, или иным образом», — пояснил Катырин. Также бизнес вправе оценивать, какие части зарплаты индексировать — поднимать оклад или увеличивать также доплаты или премии.

По данным Минтруда, число занятых в теневом секторе россиян оценивается в 9,6 миллиона. Граждане готовы получать зарплату в конвертах в стремлении заработать больше за счет ухода от налогов или в случае нежелания платить алименты. Больше всего россиян в серой зоне трудится в Московской и Ростовской областях, Краснодарском и Красноярском краях, Башкирии, Дагестане, Крыму и Чувашии.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин сделал перестановки в руководстве Минобороны. Новыми замминистра стали сын бывшего премьера и жена главы Минэнерго

      В Австрии заявили о невозможности урегулировать конфликт на Украине без России

      МАГАТЭ признало невозможность ввести санкции против ответственных за атаки на ЗАЭС

      Россиянин расправился с женщиной из-за ее желания выпить на кухне общежития

      Вратарь сборной Украины извинился после разгромного поражения от Румынии на Евро

      Зафиксирован бум дешевых смартфонов

      Россияне признались в нелюбви к лету

      Опубликован снимок роскошного платья княгини Юсуповой

      Адвокат Успенской раскрыла детали суда с Киркоровым

      В НАТО заявили о рекордном увеличении расходов на оборону

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше