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20:35, 17 июня 2024Моя страна

В российском регионе нашли древние защитные амулеты

В Кабардино-Балкарской республике нашли древние защитные амулеты

Кадр: Телеканал Вариант / YouTube

На территории Баксанского района Кабардино-Балкарской республики ученые нашли древние защитные амулеты. Об этом пишет журнал «Родина».

Артефакты обнаружены в коллективном погребении на могильнике Заюково-3 в российском регионе. Так, среди останков, принадлежащих троим людям, находились крестовидная подвеска и керамический кубок. Кроме того, специалисты нашли подвеску в виде капли и головы барана, а также белые бусы. Отмечается, что такой погребальный инвентарь характерен для эпохи киммерийцев и скифов (конец VIII — первая половина VII века до нашей эры).

Однако особое внимание экспертов привлекли четыре панцирные пластины, которые, по их мнению, использовались не как боевые доспехи. На данный факт указывают небольшие повреждения и место расположения в погребении. «Более вероятно помещение пластин в могилу в качестве амулета», — предположили ученые и уточнили, что данные пластины совершенно не похожи на найденные ранее на территории Восточной Европы предметы вооружения.

В апреле сообщалось, что в районе Красной Поляны обнаружили древние неразграбленные гробницы. Уточнялось, что уникальная находка была сделана во время строительства гостиницы на склоне горы Ачишхо.

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      Мария Винар
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