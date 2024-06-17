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15:12, 17 июня 2024Россия

В российском регионе сообщили о падении беспилотника на крышу колледжа

В Екатеринбурге неизвестный сообщил о падении беспилотника на крышу колледжа

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

В Екатеринбурге неизвестный сообщил о падении беспилотника на крышу колледжа. Информацию об этом подтвердили в администрации образовательного учреждения, пишет Ura.ru.

«Сообщение о падении дрона поступило в устной форме», — сообщили в техникуме. Там не привели других подробностей о ситуации. Прибывший на место корреспондент издания, в свою очередь, не заметил никакой активности близ колледжа.

Впоследствии стало известно, что сообщение о падении беспилотника оказалось ложной. Учебное заведение сейчас работает в штатном режиме.

Ранее беспилотник упал на крышу торгового центра в районе железнодорожного вокзала в Белгороде. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, пострадавших не было, однако повреждения получил один легковой автомобиль.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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