В российском регионе сообщили о падении беспилотника на крышу колледжа

В Екатеринбурге неизвестный сообщил о падении беспилотника на крышу колледжа

В Екатеринбурге неизвестный сообщил о падении беспилотника на крышу колледжа. Информацию об этом подтвердили в администрации образовательного учреждения, пишет Ura.ru.

«Сообщение о падении дрона поступило в устной форме», — сообщили в техникуме. Там не привели других подробностей о ситуации. Прибывший на место корреспондент издания, в свою очередь, не заметил никакой активности близ колледжа.

Впоследствии стало известно, что сообщение о падении беспилотника оказалось ложной. Учебное заведение сейчас работает в штатном режиме.

Ранее беспилотник упал на крышу торгового центра в районе железнодорожного вокзала в Белгороде. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, пострадавших не было, однако повреждения получил один легковой автомобиль.