Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:16, 17 июня 2024Мир

В Швеции заявили о росте числа готовых к применению ядерных боеголовок

SIPRI: девять ядерных держав продолжают модернизировать свой атомный арсенал

Фото: Olga Sokolova / Russian Look / Global Look Press

Девять держав продолжают модернизировать свой атомный арсенал. О росте числа готовых к применению ядерных боеголовок заявили в Стокгольмском международном институте исследования проблем мира (SIPRI).

«США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, КНДР и Израиль продолжили модернизацию своих ядерных арсеналов и некоторые из этих стран развернули новые системы вооружений с ядерным зарядом или с возможностью нести ядерный заряд в 2023 году», — говорится в отчете института.

Отмечается, что тренд на рост числа готовых к применению ядерных боеголовок сохранится в ближайшие годы. При этом общее число единиц вооружения сокращается.

Ранее сообщалось, что некоторые иностранные чиновники обеспокоены возможным ядерным ответом России на действия Запада, а именно в связи с разрешением на использование передаваемого Украине оружия для нанесения ударов по территории РФ. В материале уточняется, что российская военная доктрина якобы предусматривает скорейшее применение ядерного оружия в случае прямого конфликта с НАТО.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Швейцария заявила о готовности провести второй саммит по Украине. Когда он может состояться и позовут ли туда Россию?

      Байден привлек к предвыборной кампании голливудских звезд

      В России назвали коммюнике саммита по Украине пустым по содержанию

      В российском регионе ввели режим воздушной опасности

      Глава МАГАТЭ прокомментировал запрет США на импорт российского урана

      Столтенберг заявил об обсуждении ядерной боеготовности странами НАТО

      Украинский командир назвал превосходящее ВСУ умение российских бойцов

      Украинцы обвинили Ермака в провале саммита в Швейцарии

      Мужчины с необычным фетишем объяснили свои пристрастия

      Мужчина получил продольный перелом члена впервые в медицинской практике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше