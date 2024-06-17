В Швеции заявили о росте числа готовых к применению ядерных боеголовок

SIPRI: девять ядерных держав продолжают модернизировать свой атомный арсенал

Девять держав продолжают модернизировать свой атомный арсенал. О росте числа готовых к применению ядерных боеголовок заявили в Стокгольмском международном институте исследования проблем мира (SIPRI).

«США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, КНДР и Израиль продолжили модернизацию своих ядерных арсеналов и некоторые из этих стран развернули новые системы вооружений с ядерным зарядом или с возможностью нести ядерный заряд в 2023 году», — говорится в отчете института.

Отмечается, что тренд на рост числа готовых к применению ядерных боеголовок сохранится в ближайшие годы. При этом общее число единиц вооружения сокращается.

Ранее сообщалось, что некоторые иностранные чиновники обеспокоены возможным ядерным ответом России на действия Запада, а именно в связи с разрешением на использование передаваемого Украине оружия для нанесения ударов по территории РФ. В материале уточняется, что российская военная доктрина якобы предусматривает скорейшее применение ядерного оружия в случае прямого конфликта с НАТО.