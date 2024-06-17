В США предупредили об опасности заблуждений о России

Миллиардер Сакс: заблуждения Запада о России опасны для всего мира

Заблуждения Запада относительно России представляют опасность для всего мира. С таким заявлением в соцсети X выступил американский миллиардер Дэвид Сакс.

«Европейские лидеры проводят военную конференцию и называют ее мирным саммитом. [Президент Украины Владимир] Зеленский требует от России безоговорочной капитуляции и называет это формулой мира. Их заблуждения опасны для всего мира», — заявил миллиардер, комментируя итоги швейцарского саммита по Украине.

Сакс также прокомментировал заявление премьер-министра Италии Джорджи Мелони, заявившей, что несогласие России с выдвинутыми на саммите условиями приведет к тому, что «Запад заставит ее капитулировать». По словам Сакса, «фальшивая популистка Мелони живет в альтернативной реальности», в которой Россия проигрывает на поле боя.

Ранее Мелони отреагировала на мирное предложение по Украине президента России Владимира Путина, назвав этот план «пропагандистской инициативой».