Американский журналист Клейтон Моррис заявил, что за последние три года мировая система столкнулась с изменениями, которые бы шокировали Римскую империю. Об этом он высказался в эфире шоу Redacted, опубликованного на YouTube.
В США заявили о монументальном сдвиге в мировом порядке
Журналист Моррис заявил о монументальном сдвиге за три года в мировой политике
Американский журналист Клейтон Моррис заявил, что за последние три года мировая система столкнулась с изменениями, которые бы шокировали Римскую империю. Об этом он высказался в эфире шоу Redacted, опубликованного на YouTube.