В США заявили об интересе Москвы к обмену задержанных в Словении граждан России

WSJ: Москва хочет обменять задержанных в Словении граждан России

Москва хочет обменять задержанных в Словении граждан России, которых США обвиняют в том, что они якобы являются шпионами. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

В частности, речь идет об арестованных в декабре 2022 года паре с аргентинскими паспортами по имени Мария Роза Майер Муньос и Людвиг Гиш. Американские и словенские органы утверждают, что они являются гражданами России, «выполнявшими разведывательную деятельность».

«Пара также является возможным участником любого обмена пленными, согласованного с Россией, включая те, которые могут включать заключенных в тюрьму американцев Пола Уилана и репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича (...) По словам людей, знакомых с ситуацией, Кремль уже выразил заинтересованность в их возвращении на переговорах», — отмечается в материале издания.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контакты по делу обвиняемого в шпионаже журналиста Гершковича должны проходить в тишине и информации по данным процессам не будет. Он также указал, что это закрытое судебное дело.