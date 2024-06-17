Песков прокомментировал слова о контактах по делу Гершковича

Контакты по делу обвиняемого в шпионаже журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича должны проходить в тишине и информации по данным процессам не будет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Такие контакты есть. (...) Они идут и должны дальше вестись в полной информационной тишине. (...) Никаких анонсов, никаких заявлений, никакой информации на этот счет представлено быть не может», — рассказал представитель Кремля.
Песков также отказался комментировать сам судебный процесс над Гершковичем, указав, что это закрытое судебное дело.
Ранее стало известно, что в Свердловский областной суд поступило уголовное дело гражданина США Гершковича по обвинению в шпионской деятельности. Первое заседание назначено на 26 июня.
13 июня Генпрокуратура России сообщила, что журналист подозревается в сборе данных о деятельности оборонного предприятия «Уралвагонзавод», где проходит ремонт и производство военной техники.