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17:02, 17 июня 2024Россия

Внебрачный сын Жириновского раскрыл детали личной жизни отца

Внебрачный сын Жириновского Олег: у отца никогда не было жены

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

У сооснователя ЛДПР Владимира Жириновского никогда «не было жены», а были лишь сожительницы. Эти детали личной жизни политика раскрыл в интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак» внебрачный сын Жириновского Олег.

По словам сына политика, отец не терпел домашней суеты и в принципе не мог считаться семейным человеком.

«У него никогда не было жены, у него были сожительницы. Он не семейный человек, он этого не хотел, с ним в принципе жить невозможно. Он очень властный человек, хозяин в доме, (...) какие-то юбки бегающие и плачущие [мешали]», — заявил Олег Жириновский. Внебрачный сын сооснователя ЛДПР также отметил, что в жизни Жириновского дети появлялись не «от большой любви».

У него были физиологические необходимости, которые он по-своему решал

Олег Жириновский

Олег Жириновский добавил, что его отец был одинок.

Ранее он рассказал о звонке и просьбе вышедшего из комы отца — среди прочего Жириновский потребовал принести ему кролика, говяжий язык и квашеную капусту.

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      Марк Леонов
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