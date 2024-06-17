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19:38, 17 июня 2024Мир

Во Франции призвали выйти из НАТО после отказа альянса от предложения Путина о мире

Политик Филиппо призвал выйти из НАТО после отказа от предложения России о мире

Фото: Janine Schmitz / IMAGO / Globallookpress.com

Франция должна выйти из НАТО после отказа стран-членов альянса от предложений президента России Владимира Путина о мире на Украине. С таким заявлением в соцсети Х выступил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«НАТО только что отвергла мирный план, предложенный Россией», — написал политик, добавив, что НАТО готовит почву для тотальной войны к 2030 году.

«Давайте очнемся! Да здравствует мир! Выйдем из НАТО», — призвал Филиппо.

Ранее Путин назвал предсказуемой реакцию западных стран и Украины на его инициативу мирного урегулирования конфликта.

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      Виктория Кондратьева
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