Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:24, 17 июня 2024Путешествия

Восьмилетний ребенок упал в обморок на борту самолета и не выжил

CNN: восьмилетняя девочка потеряла сознание на рейсе в Чикаго и не выжила

Фото: Halfpoint / Shutterstock / Fotodom

Восьмилетний ребенок потерял сознание на рейсе авиакомпании SkyWest Airlines в США и не выжил. Об этом говорится в публикации департамента шерифа округа Пеория в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), на нее обратило внимание издание CNN.

По данным источника, Сидни Уэстон из города Карл-Джанкшен, штат Миссури, во время каникул путешествовала со своей семьей в Чикаго. На борту самолета ей внезапно стало плохо, а затем она упала в обморок. Близкие девочки немедленно сообщили о произошедшем экипажу, и Уэстон начали оперативно оказывать помощь.

Материалы по теме:
Как вызвать скорую помощь с мобильного телефона? В каком случае приезжает скорая, а в каком — реанимация или неотложка
Как вызвать скорую помощь с мобильного телефона?В каком случае приезжает скорая, а в каком — реанимация или неотложка
7 октября 2023
Российские туристы привыкли экономить на страховке в путешествии. Почему это может привести к беде и как ее не допустить?
Российские туристы привыкли экономить на страховке в путешествии.Почему это может привести к беде и как ее не допустить?
28 января 2023

Представители перевозчика сообщили CNN, что самолету пришлось совершить посадку в округе Пероия, штат Иллинойс. Борт встретили парамедики, однако спасти ребенка не удалось. После приземления девочка не дышала, и у нее не было пульса.

В конце мая у пассажира самолета российской авиакомпании случился инфаркт во время полета. 68-летний мужчина потерял сознание, спасти его не удалось.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      Путин сделал перестановки в руководстве Минобороны. Новыми замминистра стали сын бывшего премьера и жена главы Минэнерго

      Глава «АвтоВАЗа» пожаловался на неравную конкуренцию

      Политолог оценил шансы Урсулы фон дер Ляйен переизбраться на пост главы Еврокомиссии

      «Ростех» поставил ВС России новую партию БМП-3

      Жители российского города искупались в автобусе

      Самолет с россиянами на борту подал сигнал срочности в небе

      Многодетная россиянка купила лотерейный билет за 100 рублей и выиграла миллион

      Названа самая высокая собака в мире

      Россиянина осудили за совершенную на рыбалке в 2010 году расправу

      Фанаты сборной Румынии вывесили флаг ДНР на матче с Украиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше