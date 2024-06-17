Восьмилетний ребенок упал в обморок на борту самолета и не выжил

CNN: восьмилетняя девочка потеряла сознание на рейсе в Чикаго и не выжила

Восьмилетний ребенок потерял сознание на рейсе авиакомпании SkyWest Airlines в США и не выжил. Об этом говорится в публикации департамента шерифа округа Пеория в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), на нее обратило внимание издание CNN.

По данным источника, Сидни Уэстон из города Карл-Джанкшен, штат Миссури, во время каникул путешествовала со своей семьей в Чикаго. На борту самолета ей внезапно стало плохо, а затем она упала в обморок. Близкие девочки немедленно сообщили о произошедшем экипажу, и Уэстон начали оперативно оказывать помощь.

Представители перевозчика сообщили CNN, что самолету пришлось совершить посадку в округе Пероия, штат Иллинойс. Борт встретили парамедики, однако спасти ребенка не удалось. После приземления девочка не дышала, и у нее не было пульса.

В конце мая у пассажира самолета российской авиакомпании случился инфаркт во время полета. 68-летний мужчина потерял сознание, спасти его не удалось.

