Знаменитого рок-музыканта освистали за портрет Зеленского

Рок-музыканта Рода Стюарта освистали на концерте за портрет Зеленского

Знаменитого британского рок-музыканта Рода Стюарта освистали во время концерта в Лейпциге, Германия, за портрет президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет Telegram-канал «Bild на русском».

Отмечается, что в ходе выступления артист продемонстрировал свою солидарность с Украиной — он надел костюм в цветовой гамме украинского флага, а также показывал видео из страны, затем на экране появился портрет Зеленского. На этом моменте в зале начали раздаваться недовольные возгласы и свисты.

Ранее звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко назвала Зеленского никаким актером. По ее мнению, украинский лидер «заигрался».