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14:04, 17 июня 2024Культура

Знаменитого рок-музыканта освистали за портрет Зеленского

Рок-музыканта Рода Стюарта освистали на концерте за портрет Зеленского
Род Стюарт

Род Стюарт. Фото: Kirsty Wigglesworth / Reuters

Знаменитого британского рок-музыканта Рода Стюарта освистали во время концерта в Лейпциге, Германия, за портрет президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет Telegram-канал «Bild на русском».

Отмечается, что в ходе выступления артист продемонстрировал свою солидарность с Украиной — он надел костюм в цветовой гамме украинского флага, а также показывал видео из страны, затем на экране появился портрет Зеленского. На этом моменте в зале начали раздаваться недовольные возгласы и свисты.

Ранее звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко назвала Зеленского никаким актером. По ее мнению, украинский лидер «заигрался».

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      Варвара Кошечкина
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