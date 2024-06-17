Знатоки из «Что? Где? Когда?» не смогли ответить на вопрос из интернета

Знаток «Что? Где? Когда?» Авдеенко не ответил на вопрос в финальной игре

Команда знатоков во главе с Аленой Повышевой потерпела поражение и не смогла ответить на вопрос из интернета в финальной игре летней серии «Что? Где? Когда?» на Первом канале. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Знатокам достался вопрос из так называемого «13 сектора». В случае попадания на него игрокам предлагается ответить на один из вопросов, отправленных через интернет во время прямой трансляции. «Американскую модель Шанель Иман не раз критиковали за ее татуировку, но она сама видит в ней свое отношение к профессии. Что изображено на этом тату?» — гласило задание.

После обсуждения знаток Дмитрий Авдеенко выдвинул версию о том, что у модели была татуировка в виде пчелы, символизирующая ее трудолюбие. Однако это не было правильным ответом. На самом же деле Иман имела тату в виде вешалки, которая, по ее мнению, отражала суть ее работы — демонстрировать вещи на себе.

В результате знатоки проиграли финальную игру летней серии.

Ранее сообщалось, что магистр игры Андрей Козлов возмутил зрителей своим поведением. Многие из них заявили, что не будут смотреть игры с Козловым, и признались, что теряют уважение к передаче.