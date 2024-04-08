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12:27, 8 апреля 2024Интернет и СМИ

Зрителей «Что? Где? Когда?» возмутило поведение магистра игры

Зрителей «Что? Где? Когда?» возмутило поведение магистра игры Андрея Козлова

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Магистр интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Андрей Козлов возмутил своим поведением зрителей шоу. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

В ходе игры Козлову не понравились условия одного из вопросов. При счете 4:5 в пользу телезрителей знатоки решали задачу от зрителя Дениса Овчинникова из Саратова. Участникам игры нужно было догадаться, какой ряд правил иллюстрируют картины, которые находятся на игровом столе.

После долгих размышлений магистр предположил, что речь идет о правилах провоза ручной клади в самолете. Однако этот ответ был неверным. Телезритель Овчинников имел в виду правила поведения в картинной галерее или музее. Магистр продолжал настаивать на том, что его ответ тоже может быть зачтен, и начал кричать на ведущего Бориса Крюка, который упомянул предыдущий конфликт с ним, заявив, что Козлов «и руки ногами называет».

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«Мы договаривались с вами прошлую историю не вспоминать, если вы хотите вернуться к истории прошлой, господин ведущий, извините, вы мне обещали», — обратился магистр к Крюку, сопровождая крики ударами по столу. После этого ведущий попросил у магистра прощения и снял задачу Дениса Овчинникова с игры, предложив зрителю денежную компенсацию.

«Команды Козлова больше не буду смотреть. Теряю все уважение к передаче с такими играми как сегодня», «Все игроки как игроки. Зачем Козлов... Гоните его!» — написали зрители игры в комментариях под анонсом выпуска программы во «ВКонтакте». При этом некоторые комментаторы поддержали магистра игры, заявив, что у людей могут быть разные ассоциации.

В октябре 2023 года Козлов накричал на ведущего программы и покинул игру из-за незачтенного его команде ответа. Магистр заявил, что в 19-м веке в Англии люди помогали тянуть лодки руками. «Два человека ложились поперек лодки и ногами отталкивались от стен тоннеля», — озвучил Крюк правильный ответ. Он не засчитал ответ команде Козлова.

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      Олег Давыдов
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