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15:21, 17 июня 2024Среда обитания

Зумеры признались в желании работать на непрестижных должностях ради карьеры

НАФИ: 81 % молодых россиян готовы начать карьеру с непрестижных должностей

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Большинство (81 процент) молодых россиян в возрасте от 14 до 24 лет готовы начинать карьеру с самых низших непрестижных должностей. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ.

При этом отмечается, что молодые люди из городов-миллионников чаще демонстрируют более высокие требования к первой работе. Абсолютное большинство зумеров (91 процент) уверены в том, что успех возможен, только если прикладывать много усилий на пути к его достижению. Девушки разделяют такое мнение чаще юношей (93 процента против 88). Также чаще такой позиции придерживаются жители небольших городов с численностью населения менее миллиона человек (93 процента).

Работать не только ради денег, но и ради удовольствия, готовы 53 процента опрошенных. При этом только из-за финансовой составляющей готовы трудиться 36 процента молодых россиян. Девушки чаще хотели бы работать ради удовольствия, а не ради денег (42 против и 32 процентов).

Ранее россияне рассказали, какие качества начальников их не устраивают. Большинству в руководстве не нравятся высокомерие (83 процента), лживость (80 процентов), грубость (77 процентов), предвзятость (71 процент), жадность (67 процентов) и равнодушие (59 процентов).

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      Мария Черкасова
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