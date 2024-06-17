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19:01, 17 июня 2024Интернет и СМИ

Звезда КВН рассказал о не меняющих неделями трусы участниках

Александр Бурдашев, Алексей Шальнов

Александр Бурдашев, Алексей Шальнов. Кадр: Женя, давай! / YouTube

Участник команды КВН «Имени меня» Алексей Шальнов рассказал о жизни с другими игроками в одной комнате. Об этом он высказался в выпуске шоу «Гуд морнинг», доступном на YouTube.

Одна из ведущих подкаста, Лида Каншина спросила у Шальнова, видел ли он других игроков голыми, на что Шальнов ответил отрицательно. Ведущая не поверила комику и напомнила, что с некоторыми участниками он жил в одной комнате. «И что? Там есть люди, которые трусы неделями не меняли», — ответил участник телеигры.

Ранее финалист четвертого сезона музыкального проекта «Фабрика звезд» Стас Пьеха рассказал, как остался без трусов на проекте. Он признался, что у него закончились чистые вещи, а стирать он не умел.

В составе команды «Имени меня» Шальнов прошел в финал премьер-лиги КВН в 2020 году. Позже, в 2022 году, команда стала чемпионом Высшей лиги. Также команда «Имени меня» участвовала в играх за Кубок мэра Москвы.

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