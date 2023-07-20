Стас Пьеха остался без трусов на «Фабрике звезд»

Финалист «Фабрики звезд» Пьеха не умел пользоваться стиральной машинкой на проекте

Певец, финалист четвертого сезона музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» Стас Пьеха признался, что не умел пользоваться стиральной машинкой и поэтому иногда не носил нижнее белье во время съемок. Об этом он рассказал в выпуске шоу Яны Чуриковой, доступном на YouTube.

Пьеха рассказал, что регулярно менял одежду, но не умел ее стирать. Из-за этого вещи у певца быстро заканчивались. «Я помню, что в какой-то момент даже без трусов полностью остался, потому что трусы долго я не носил, а они кончились», — поделился он.

Новую партию чистой одежды певцу привезла сестра. Но позднее, по словам Пьехи, он все-таки научился пользоваться стиральной машинкой.

Ранее участник «Фабрики звезд-3» Руслан Курик описал кастинг проекта словами «просто открывают рот». Он рассказал, что дважды участвовал в отборе конкурсантов, успешной оказалась вторая попытка.

Стас Пьеха занял третье место в четвертом сезоне «Фабрики звезд». На проекте продюсер и композитор Виктор Дробыш создал для певца композицию «Одна звезда», позднее ставшую популярной.

