46-летняя Летиция Каста посетила выставку в откровенном наряде

46-летняя супермодель Летиция Каста посетила выставку в прозрачном платье

Бывший «ангел» Victoria’s Secret, французская супермодель Летиция Каста посетила выставку Swarovski в откровенном наряде. Соответствующее фото появилось в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) Harper's Bazaar.

На размещенном фото 46-летняя манекенщица позировала перед фотографом в прозрачном облегающем платье Mugler, которое частично обнажало ее фигуру. Помимо этого, она надела туфли на каблуках и многочисленные украшения, в том числе массивное колье.

Свой образ знаменитость дополнила укладкой с распущенными волосами и мейкапом в нейтральных тонах.

Ранее в июне Летиция Каста вышла в свет в прозрачной юбке. Манекенщица посетила вечеринку, организованную после модного показа бренда Jacquemus на острове Капри, Италия. Для мероприятия знаменитость выбрала черное боди.