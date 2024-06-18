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11:24, 18 июня 2024Из жизни

80-летний мужчина попытался провезти наркотики на миллионы в автобусе

80-летний пенсионер из Ирландии оказался наркокурьером

Фото: Antonio Bronic / Reuters

В Ирландии пожилой мужчина оказался наркокурьером и был задержан с грузом наркотиков на сумму почти полмиллиона евро. Об этом сообщает Irish Times.

80-летний Питер Лэм приехал из Донегола в Дублин на рейсовом автобусе с двумя большими коробками. Там его перехватил офицер полиции Киран Степлтон, которая получила конфиденциальную информацию о транспортировке наркотиков. Когда Степлтон спросила Лэма о коробках, он ответил, что не знает, что находится внутри. При досмотре там обнаружили детские игрушки, под которыми была спрятана партия экстази. Общую сумму наркотиков оценили в 471 тысячу евро (примерно 44 миллиона рублей).

Впоследствии пенсионер рассказал, что страдает от игровой зависимости, и стал наркокурьером, чтобы рассчитаться с долгами. «Когда я сплю, мне снится рулетка», — сообщил он правоохранителям во время допроса. Лам сообщил, что попытался провезти коробки в Дублин, чтобы потом принести их к казино, где их должны были забрать.

Окружной уголовный суд Дублина узнал, что в 2013 году Лэм уже был судим за выращивание и хранение каннабиса в 2013 году. Тогда его приговорили к трем годам условно. Мужчина признал себя виновным в хранении наркотиков с целью их продажи.

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Судья О'Мэлли Костелло заявил, что суд должен принять во внимание уязвимость Лэма, его возраст и болезни, включая диабет, астму и деменцию легкой степени тяжести. Его приговорили к четырем годам тюрьмы.

Ранее у пожилой женщины из Италии нашли почти килограмм наркотиков. Полиция провела обыск и обнаружила дома у 81-летней итальянки 900 граммов кокаина, несколько весов и фасовочные пакетики.

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      Антонина Черташ
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