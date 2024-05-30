У 81-летней пенсионерки дома нашли килограмм кокаина

В Италии у 81-летней женщины нашли почти килограмм кокаина

У пожилой женщины из Италии нашли почти килограмм наркотиков. Об этом сообщает ANSA.

Полиция провела обыск в доме 81-летней пенсионерки в городе Терни, провинция Умбрия. Они обнаружили у нее дома 900 граммов кокаина, несколько весов и фасовочные пакетики. Ранее женщина уже привлекалась к ответственности за торговлю наркотиками. Из-за почтенного возраста нарушительницу закона было решено оставить под домашним арестом на время следствия.

Ранее сообщалось, что мужчина из США нашел у себя на участке мешок кокаина во время садовых работ. В связи с находкой начали расследование: пока неизвестно, как наркотик попал в сад мужчины и кто закопал его в землю.