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10:53, 22 мая 2024Из жизни

Мужчина откопал в огороде мешок кокаина

Житель США нашел у себя в саду мешок кокаина

Фото: Per Karlsson / Danita Delimont / Globallookpress.com

Мужчина из США нашел у себя на участке мешок кокаина во время садовых работ. Об этом сообщает CBS News.

Житель штата Пенсильвания позвонил в полицию после того, как откопал у себя в огороде подозрительный предмет. Правоохранители прибыли на вызов и обнаружили плотно упакованный мешок с неизвестной субстанцией. Они забрали его для лабораторного анализа. Позже выяснилось, что внутри находилось значительное количество кокаина, явно предназначенного для продажи.

В связи с находкой начали расследование. В настоящий момент остается неизвестным, как наркотик попал в сад мужчины и кто закопал его в землю.

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      Антонина Черташ
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