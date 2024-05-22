Мужчина откопал в огороде мешок кокаина

Житель США нашел у себя в саду мешок кокаина

Мужчина из США нашел у себя на участке мешок кокаина во время садовых работ. Об этом сообщает CBS News.

Житель штата Пенсильвания позвонил в полицию после того, как откопал у себя в огороде подозрительный предмет. Правоохранители прибыли на вызов и обнаружили плотно упакованный мешок с неизвестной субстанцией. Они забрали его для лабораторного анализа. Позже выяснилось, что внутри находилось значительное количество кокаина, явно предназначенного для продажи.

В связи с находкой начали расследование. В настоящий момент остается неизвестным, как наркотик попал в сад мужчины и кто закопал его в землю.

Ранее сообщалось, что пограничники в Таиланде нашли партию героина на 20 миллионов батов (более 50 миллионов рублей) в керамических куклах. Наркотики пытались ввезти на грузовике из Лаоса.

