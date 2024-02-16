Партию наркотиков на десятки миллионов рублей нашли в куклах Будды

В Таиланде нашли героин на 50 миллионов рублей в керамических статуэтках Будды

Пограничники в Таиланде нашли партию героина на 20 миллионов батов (более 50 миллионов рублей) в керамических куклах. Об этом сообщает The Thaiger.

Наркотики обнаружили пограничники в приграничной провинции Нонгкхай 12 февраля. К пропускному пункту со стороны Лаоса подъехал грузовик, в котором находились двое мужчин. При проверке груза сотрудники таможенной службы заподозрили, что в коробке с керамическими куклами Будды, произведенными в Китае, может перевозиться контрабанда.

Они просветили груз рентгеном и выяснили, что в 20 статуэтках находились упаковки героина. Общий вес наркотика составил 7,6 килограмма. Водителя грузовика и его спутника задержали, однако полицейские считают, что они не знали о незаконном грузе на десятки миллионов батов.

Мужчины рассказали, что их попросили доставить посылку с куклами в некую компанию Банг-На в Бангкоке. Им заплатили за это по 500 батов (1,2 тысячи рублей). В данный момент полиция пытается выяснить, кто именно был получателем груза.

Ранее сообщалось, что 82-летний пенсионер из Германии получил «последнее предупреждение» от властей за наркоторговлю. Пожилой мужчина заявил на суде, что занялся торговлей наркотиками, потому что пытался немного увеличить доходы, так как его пенсия составляет всего 800 евро.