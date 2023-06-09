82-летний пенсионер получил «последнее предупреждение» за торговлю наркотиками

82-летний мужчина из Германии решил увеличить свою пенсию и начал торговать марихуаной

82-летний пенсионер из Германии получил «последнее предупреждение» от властей после того, как выяснилось, что он начал торговать марихуаной. Об этом сообщает Associated Press.

Бывший моряк заявил в ходе судебного заседания, что занялся торговлей наркотиками, потому что пытался немного увеличить доходы, так как его пенсия составляет всего 800 евро (около 63 тысяч рублей). Прокурор требовал посадить пожилого немца в тюрьму на 34 месяца ввиду его обширной криминальной истории и действующего условного срока: до этого мужчина привлекался к ответственности уже 24 раза.

Однако суд города Аурих, земля Нижняя Саксония, приговорил его к еще одному условному сроку. Судья решил сделать исключение для мужчины и отнести его последний проступок к категории «менее серьезных правонарушений». Он объяснил мягкость приговора непростой жизненной ситуацией обвиняемого и его недавними проблемами со здоровьем. При этом он отметил, что подсудимый должен считать итог заседания «последним предупреждением».

Ранее сообщалось, что полицейские из Нового Орлеана арестовали пожилую женщину, после того как она попыталась ограбить банк. Пенсионерка совершала преступление, опираясь на ходунки.

