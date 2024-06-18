Актер из российского сериала «Слово пацана» частично признал вину

Обвиняемый в убийстве актер из сериала «Слова пацана» Базанов признался в разбое

Актер из российского сериала «Слово пацана» Сергей Базанов частично признал вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, Базанов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Однако следствие утяжелило всем фигурантам дела обвинение и к статье о разбое добавило статью 105 («Убийство») УК РФ. Актер признал вину в разбое, но отверг обвинение в расправе. Кроме того еще один фигурант дела Григорий Галустов дал признательные показания на Базанова и назвал его организатором нападения.

В декабре 2023 года Замоскворецкий районный суд города Москвы арестовал Базарова за совершенную в 2011 году расправу над предпринимателям. По этому делу проходят еще три человека. Они тоже находятся под стражей.

Ранее стало известно, что актер Никита Кологривый устроил пьяный дебош в баре Новосибирска. В ночь с 18 на 19 марта артист напал на сотрудников заведения и пытался склонить к близости официантку.