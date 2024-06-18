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07:00, 18 июня 2024Ценности

Блогерша пришла на свадьбу брата в непристойном наряде и была обругана в сети

Фото: @pazadz

Модная блогерша Пэрис Калбертсон пришла на свадьбу брата в непристойном наряде и была обругана в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в TikTok, которая насчитывает 28,4 тысяч подписчиков.

Инфлюэнсерша с никнеймом @pazadz поделилась снимком, на котором показала свой образ на церемонию. Так, девушка выбрала платье длины мини голубого цвета, состоящее из пышной пачки и корсетного верха. При этом она надела светло-коричневые открытые туфли и взяла с собой небольшую сумку, оформленную пайетками. «Я носила это платье. Больше у меня ничего не было», — объяснила Калбертсон.

Многие зрители не оценили наряд автора видео и раскритиковали его в комментариях. «Оно выглядит белым и вот-вот покажет твое нижнее белье», «Все же я бы купила что-то другое вместо этого платья. Оно не подходит для свадьбы», «Вы зарабатываете на жизнь одеждой. Давайте будем честными, у вас определенно было что-то более подходящее, например, элегантные брюки или длинная юбка», «Я бы разозлился на свою сестру за такой внешний вид», «Не могли бы вы позволить кому-то другому завладеть вниманием окружающих хотя бы на один день?» — возмущались они.

Ранее сообщалось, что свадебная помощница попросила гостью переодеться из-за неуместного наряда. Блогерша Кэролайн Рике, чья страница насчитывает 3,2 миллиона подписчиков, рассказала, что была приглашена на церемонию вместе с матерью. Однако та решила надеть на мероприятие белое платье длины макси с открытыми плечами и оборками.

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      Мария Винар
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