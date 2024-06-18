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19:47, 18 июня 2024Интернет и СМИ

Бородина высказалась об «остром язычке» Бузовой

Ведущая Бородина заявила, что Бузова должна быть готова к реакциям на ее слова

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Известная российская телеведущая Ксения Бородина заявила, что певице Ольге Бузовой нужно быть готовой к реакции на ее провокационные высказывания. Об этом телезвезда порассуждала в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Подписчица спросила у Бородиной, что она думает о недавнем конфликте Бузовой с певцом Николаем Басковым. «Если ты называешь других кринжатиной года, (...) то будь готова и на свой счет получать удары. И не надо после этого изображать из себя бедную овечку. Потому что у самой острый язычок», — высказалась телеведущая. Так, Бородина напомнила, что Бузова призвала дать блогерше Анастасии Ивлеевой звание «кринж года».

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Ведущая также призвала Бузову отвечать на критику в конфликтных ситуациях или игнорировать ее.

14 июня на премии «Муз-ТВ» Басков, работавший на ней ведущим, пошутил над Бузовой, намекнув на выступление певицы 1 июня в Уфе в откровенном наряде. Он с иронией отметил, что впервые увидел Бузову полностью одетой. Певица на это ответила, что в России осталось мало хороших ведущих. Позднее Басков опубликовал в своем Telegram-канале пост со своим выступлением. «Я могу и без микрофона. В отличие от тех, кто в него, как коза, кричит», — написал он.

Ранее Бородина рассказала о недостатке Европы. По ее словам, она не ездит туда отдыхать, так как в европейских странах нет условий для пляжного отдыха с детьми.

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      Мария Большакова
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