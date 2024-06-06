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16:13, 6 июня 2024Интернет и СМИ

Бородина назвала минус Европы

Ведущая Бородина заявила, что Европа не подходит для пляжного отдыха с детьми

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская телеведущая Ксения Бородина заявила, что европейские страны не подходят для пляжного отдыха с детьми. Минус Европы она назвала в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

У телезвезды спросили, почему для поездок на море она обычно выбирает Турцию, а не Европу. Бородина объяснила это хорошим сервисом и тем, что в турецких отелях есть все необходимое для отдыха, в том числе детские развлечения.

«В Европу я люблю ездить, чтобы гулять, отдыхать с друзьями. Но с детьми пляжный отдых там не суперкомфортный», — добавила ведущая.

Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил об отсталости Европы. Он подчеркнул, что европейские страны перестали быть ориентиром для России, как это было в 1990-е годы.

Перед этим блогер Илья Варламов (внесен Минюстом в реестр иноагентов) пожаловался на стоимость лечения в Европе. Он рассказал, что заплатил 500 евро (48 тысяч рублей) за осмотр у доктора.

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      Олег Давыдов
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