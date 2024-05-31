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09:08, 31 мая 2024Интернет и СМИ

Артемий Лебедев заявил об отсталости Европы

Блогер Лебедев заявил, что Европа перестала быть ориентиром для России

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал Европу отстающей. Об этом он высказался в своем обзоре новостей, доступном во «ВКонтакте».

Лебедев подчеркнул, что Европа перестала быть ориентиром для России, как это было в 1990-е годы. «Европа осталась далеко позади, технологически отстающая, такая болеющая, несамостоятельная территория», — высказался дизайнер.

Ранее Лебедев раскритиковал известную американскую газету The New York Times. Он оценил качество публикуемых в ней материалов как низкое и назвал СМИ страшной помойкой.

До этого блогер заявил, что России следовало бы учиться у западных стран семейным ценностям. В качестве примера он привел традицию совместного ужина в европейской семье. По словам Лебедева, собрать на общую трапезу членов российской семьи крайне сложно.

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