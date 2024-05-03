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10:59, 3 мая 2024Интернет и СМИ

Артемий Лебедев опроверг популярное в России мнение о Западе

Артемий Лебедев заявил, что России надо учиться семейным ценностям у Запада

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев опроверг якобы популярное в России мнение, согласно которому в странах Запада не придают большого значения семейным ценностям. На эту тему он высказался в беседе с проектом Metametrica, видео доступно на YouTube.

«Запад очень традиционный. Нам надо у них поучиться тому, как семейные ценности защищать», — сказал Лебедев. Он привел в пример традицию ужинать вместе и отметил, что в странах Европы зачастую вся семья собирается за столом. «А у нас как раз полный раздрай, поди собери детей на ужин в восемь вечера», — счел блогер.

Говоря о США, он указал, что в действительности эта страна очень христианская и фундаменталистская. При этом в России, по мнению Лебедева, только недавно начались попытки сформулировать свои ценности и мораль.

Ранее Лебедев высказался о сборах налогов в США. Он назвал Налоговую службу США (IRS) страшной организацией, отметив ее строгость.

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      Маргарита Щигарева
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