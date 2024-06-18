Британский политик объяснил восхваление Гитлера однопартийцами административной ошибкой

Британский политик Фарадж: слова однопартийцев о Гитлере связаны с ошибкой

Британский политик, лидер партии Reform UK Найджел Фарадж заявил, что восхваление Адольфа Гитлера кандидатами от его партии связано с административной ошибкой в ходе проверки политиков перед выдвижением на выборах в парламент Великобритании. Слова Фараджа передает Politico.

«Мы заплатили очень большую сумму авторитетной компании по проверке кандидатов, которая не выполнила свою работу», — объяснил политик, комментируя слова его однопартийцев о лидере нацистской Германии.

Фарадж добавил, что компания подставила его партию «в политическом плане, и это создало проблемы».

В публикации утверждается, что один из кандидатов от Reform UK назвал Гитлера «гениальным» и «способным вдохновлять людей на действия», в то время как другой член партии заявил, что Британии «следовало принять предложение Гитлера о нейтралитете» перед началом Второй мировой войны.

24 мая премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что досрочные парламентские выборы в Великобритании назначены на 4 июля.