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14:22, 18 июня 2024Силовые структуры

Бывшего главу «Автодора» осудили на 12 лет и взыскали миллиард рублей

В Москве суд приговорил экс-главу «Автодора» Кельбаха к 12 годам

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Москве суд приговорил бывшего главу госкомпании «Автодор» Сергея Кельбаха к 12 годам колонии общего режима. Об этом сообщает ТАСС.

С Кельбаха также взыскали более миллиарда рублей в пользу Минтранса в счет компенсации ущерба. Его признали виновным по статье 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.

По версии следствия, в 2017 году экс-глава госкомпании незаконно выделил одной из компаний, занятых в строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), более двух миллиардов рублей, а двумя годами ранее эта же компания по его указанию получила из бюджета еще 3,9 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что обвинение запрашивало для бывшего председателя правления «Автодора» 14 лет колонии общего режима.

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