Дачникам назвали эффективные способы борьбы с сорняками

«БелНовости»: избавиться от сорняков можно, посадив сидераты

Избавиться от сорняков удастся, посадив сидераты. Этот и другие эффективные способы борьбы с нежелательными растениями назвали эксперты издания «БелНовости».

По словам специалистов, сидераты не только улучшают состояние почвы, но и мешают жить вредителям. Лучшими вариантами для посадки, отметили они, являются клевер, рапс, а также бобовые и злаковые. «Бобовые и горчица сделают почву более рыхлой, а озимый рапс рекомендован для бедной почвы», — отметили эксперты.

Другой метод борьбы с сорняками — мульчирование, при котором почву укрывают соломой или сеном. Между тем опытные дачники также используют агроматериалы, которые пропускают влагу и тепло и при этом не позволяют вредителям расти, рассказали специалисты. Помимо этого, положительный эффект даст постоянная обрезка стеблей и листвы нежелательных растений — на восстановление и дальнейший рост сорнякам понадобится много сил, и таким образом их получится постепенно «обескровить».

Ранее в этот же день владельцам дачных участков посоветовали бороться со слизнями и гусеницами с помощью соды.