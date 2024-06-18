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14:24, 18 июня 2024Экономика

Дачникам назвали способ борьбы со слизнями и гусеницами

«ТутНовости»: в борьбе с гусеницами поможет пищевая сода

Фото: Vadim Nekrasov / Russian Look / Globallookpress.com

Пищевая сода может оказаться эффективной в борьбе с гусеницами и слизнями на дачном участке. Советом по борьбе с нежелательными гостями с дачниками поделились эксперты «ТутНовости».

Эксперты рассказали, что если посыпать проблемные участки содой, у слизней появится обезвоживание, что грозит им гибелью. Вносить соду рекомендуется вокруг всходов и рассады. Повторять процедуру можно после каждого дождя.

Содой также можно посыпать места скопления слизней. Она вызывает у гусениц сильнейшие ожоги. Некоторые дачники используют соду в сочетании с другими способами, например, с ловушками или препаратами.

Ранее эксперты «БелНовостей» призвали бороться с тлей, гусеницами, мухами и паутинными клещами на дачном участке с помощью горчицы. Рекомендуется добавить в ведро с водой, нагретой до температуры 80 градусов, стружку половины куска хозяйственного мыла и 50 граммов горчичного порошка. Средством понадобится опрыскать растения.

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      Мария Черкасова
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