Дачникам назвали способ борьбы со слизнями и гусеницами

«ТутНовости»: в борьбе с гусеницами поможет пищевая сода

Пищевая сода может оказаться эффективной в борьбе с гусеницами и слизнями на дачном участке. Советом по борьбе с нежелательными гостями с дачниками поделились эксперты «ТутНовости».

Эксперты рассказали, что если посыпать проблемные участки содой, у слизней появится обезвоживание, что грозит им гибелью. Вносить соду рекомендуется вокруг всходов и рассады. Повторять процедуру можно после каждого дождя.

Содой также можно посыпать места скопления слизней. Она вызывает у гусениц сильнейшие ожоги. Некоторые дачники используют соду в сочетании с другими способами, например, с ловушками или препаратами.

Ранее эксперты «БелНовостей» призвали бороться с тлей, гусеницами, мухами и паутинными клещами на дачном участке с помощью горчицы. Рекомендуется добавить в ведро с водой, нагретой до температуры 80 градусов, стружку половины куска хозяйственного мыла и 50 граммов горчичного порошка. Средством понадобится опрыскать растения.