Депутат Госдумы попросил жителей российского города не голодать

Депутат ГД Гурулев попросил жителей Борзи в Забайкалье не объявлять голодовку

Депутат Госдумы Андрей Гурулев призвал жителей города Борзи Забайкальского края не голодать. Обращение к горожанам он разместил в Telegram.

Ранее жители Борзи собрались объявить бессрочную голодовку из-за плохой подготовки города к предстоящей зиме.

Парламентарий назвал сложившуюся ситуацию критической и затронувшей еще несколько населенных пунктов Забайкалья. Несмотря на это, Гурулев попросил жителей не присоединяться к голодовке. «Сегодня для этого явно не то время», — заключил он.

Ранее на Урале мужчина устроил голодовку из-за строительства мусорного полигона. До этого россиянин выходил на два пикета, однако они не принесли результата. Через два дня протестующих стало уже трое.