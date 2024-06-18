Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:41, 18 июня 2024Россия

Депутат Госдумы попросил жителей российского города не голодать

Депутат ГД Гурулев попросил жителей Борзи в Забайкалье не объявлять голодовку

Кадр: Кадр: Telegram-канал «Андрей Гурулёв / депутат Государственной Думы»

Депутат Госдумы Андрей Гурулев призвал жителей города Борзи Забайкальского края не голодать. Обращение к горожанам он разместил в Telegram.

Ранее жители Борзи собрались объявить бессрочную голодовку из-за плохой подготовки города к предстоящей зиме.

Парламентарий назвал сложившуюся ситуацию критической и затронувшей еще несколько населенных пунктов Забайкалья. Несмотря на это, Гурулев попросил жителей не присоединяться к голодовке. «Сегодня для этого явно не то время», — заключил он.

Ранее на Урале мужчина устроил голодовку из-за строительства мусорного полигона. До этого россиянин выходил на два пикета, однако они не принесли результата. Через два дня протестующих стало уже трое.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Более 150 россиян отравились салатами в четырех регионах. Число случаев ботулизма продолжает расти. Чем он опасен?

      Россиянин обманом продал 48 чужих машин и получил более 37 миллионов рублей

      Koenigsegg запретила ездить на гиперкарах Jesko после пожара в Греции

      Трое россиян зашли в приграничную зону и подорвались на мине

      В Киеве похоронили сбитого «Призрака Киева»

      Повара и астролога решили судить за подготовку госпереворота в Германии

      В Иране разрешили расплачиваться новой формой денег

      Отец Жанны Фриске рассказал об отношениях с внуком

      Россиянам раскрыли снижающий риск рака простаты продукт

      В России создали «Кречет» для борьбы с морскими дронами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше