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19:58, 13 июня 2024Экономика

Россиянин устроил голодовку из-за мусорного полигона

Житель Свердловской области устроил голодовку из-за стройки мусорного полигона

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Свердловской области мужчина устроил голодовку в знак протеста против строительства мусорного полигона. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Полигон, по решению регионального Минстроя, планируется возвести рядом с деревней Андреевка Сысертского округа. В соответствии с новым генпланом назначение нескольких земельных участков рядом с деревней Андреевка сменилось с сельскохозяйственного на промышленное.

Первые два пикета сельчанина не возымели эффекта, поэтому он решился на крайние меры. Разбив палатку возле озера Щелкун, мужчина расставил транспаранты с лозунгами: «Мы сельхозземли не отдадим, Сысерть — аграрный край!», «Мы голодаем сейчас, чтобы вы не голодали потом!» и «Наказы президента в жизнь. Продовольственная безопасность! Здесь должен расти хлеб!», которые вскоре его заставили снять.

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На второй день забастовки у свердловчанина поднялось давление и ему вызвали скорую помощь. Несмотря на ощутимую слабость, мужчина продолжает протестовать. «Во-первых, все мое здоровье и, может быть, жизнь теперь зависят только от главы Сысертского округа и губернатора нашей области. Очень жарко на улице. Даже не позвонили, даже не приехали, даже не поинтересовались. Дважды приезжала полиция», — рассказал он. Как отмечают в силовом ведомстве, действия местного жителя подпадают под 54-й федеральный закон о собраниях и митингах. Сегодня к пикетчику присоединилась еще пара сельчан. Они принесли воду и палатку.

Ранее на возрождение старого мусорного полигона пожаловались жители подмосковной Щербинки. Комплекс источает зловоние и провоцирует пожары, а из-за нечистот в реке поблизости исчезает рыба.

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      Виктория Клабукова
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