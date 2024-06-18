Россиянин метнул топор и открыл стрельбу по пытавшимся потушить его дом пожарным

В Московской области россиянин метнул топор в тушивших его дом пожарных

В Московской области полицейские задержали россиянина, устроившего поджог собственного дома и атаковавшего мешавших ему пожарных. Об этом во вторник, 18 июня, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, ЧП произошло в деревне Минаево Домодедовского района. Пожарный расчет прибыл после поступившего сообщения о пожаре в частном доме. Но как только сотрудники МЧС приступили к тушению, хозяин горящей постройки пошел в атаку. Сначала он метнул топор в одного из них, а после произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия.

После того как пожарные отбежали от агрессивного мужчины, он схватил пилу и принялся рубить ближайшие деревья, после чего подбежал к машине соседа и разбил ее. Остановить дебошира удалось лишь прибывшему экипажу полиции.

3 июня сообщалось, что в Черногорске мужчина под наркотиками выстрелил в участкового из его пистолета.