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11:32, 18 июня 2024Экономика

Десяток авто в Москве ушел под воду

Десяток автомобилей ушел под воду в Москве из-за ливня

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Не менее десятка автомобилей ушли под воду на одной из транспортных развязок в Москве из-за ливня, прошедшего в понедельник, 17 июня. Об этом стало известно «Известиям».

«Куда ни направишь свой взгляд, везде практически море. Вода, вода, вода залила вот всю эту транспортную развязку», — рассказал очевидец. Он поделился кадрами, на которых женщина переходит затопленную улицу, подняв штанины до колена, чтобы не намочить одежду.

По данным издания, сотрудники ГАИ предупреждали водителей о сложностях на дорогах, однако некоторые все равно пытались преодолеть водный поток. Также сообщается, что у одно из автосервисов утонуло восемь машин — общий ущерб составил более миллиона рублей.

Ранее москвичам рассказали, когда погода в столице улучшится. Согласно прогнозам, дожди закончатся в среду, 19 июня.

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      Александра Качан
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