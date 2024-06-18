Десяток авто в Москве ушел под воду

Десяток автомобилей ушел под воду в Москве из-за ливня

Не менее десятка автомобилей ушли под воду на одной из транспортных развязок в Москве из-за ливня, прошедшего в понедельник, 17 июня. Об этом стало известно «Известиям».

«Куда ни направишь свой взгляд, везде практически море. Вода, вода, вода залила вот всю эту транспортную развязку», — рассказал очевидец. Он поделился кадрами, на которых женщина переходит затопленную улицу, подняв штанины до колена, чтобы не намочить одежду.

По данным издания, сотрудники ГАИ предупреждали водителей о сложностях на дорогах, однако некоторые все равно пытались преодолеть водный поток. Также сообщается, что у одно из автосервисов утонуло восемь машин — общий ущерб составил более миллиона рублей.

Ранее москвичам рассказали, когда погода в столице улучшится. Согласно прогнозам, дожди закончатся в среду, 19 июня.