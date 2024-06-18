Москвичам назвали сроки окончания непогоды

Синоптик Тишковец: непогода возьмет паузу до четверга

Очередная волна ливней и гроз в Москве прервется в среду, 19 июня. Сроки окончания непогоды жителям столицы назвал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, во вторник, 18 июня, на столичный регион вновь обрушатся ливни и грозы. Интенсивность мощных залповых дождей составит 6-11 миллиметров. «Надеюсь, что обойдемся без вчерашних стихийных эксцессов, когда местами в Подмосковье выпало до 70 процентов от всей месячной нормы осадков, что привело к подтоплениям и другим неприятностям», — отметил Тишковец. Столбики термометров в Москве покажут плюс 20-23 градуса, по области — плюс 19-24 градуса.

Между тем ожидается, что среда пройдет без осадков. «Непогода возьмет паузу до четверга. Завтра будет солнечно, без осадков, ночью 13-16, а днем 24-27 [градусов]», — заключил эксперт.

Днем ранее синоптик Александр Ильин рассказал, что в четверг и пятницу, 20 и 21 июня, в Москве пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха при этом будет колебаться в пределах 18-25 градусов.