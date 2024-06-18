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17:32, 18 июня 2024Забота о себе

Диетолог назвал продлевающие жизнь напитки

Диетолог Гинзбург: фруктовые соки и алкоголь лучше заменить на какао и чай

Фото: Unsplash

В умеренных объемах кофе способен благотворно влиять на здоровье, рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург. Этот и другие продлевающие жизнь напитки он назвал в беседе с «Вечерней Москвой».

Он добавил, что антиоксидантными замедляющими старение свойствами обладает какао. При болезнях сердца Гинзбург порекомендовал пить зеленый чай, содержащий полифенолы, которые благоприятно влияют на работу сердечно-сосудистой системы. «Лучше заменить все сахаросодержащие напитки — газировки, фруктовые соки, алкоголь — на какао, чай, кофе или морсы», — посоветовал врач.

Травяные чаи с мятой или мелиссой помогут укрепить иммунитет и сохранить здоровье в тонусе, добавил Гинзбург. Кроме того, он рекомендовал пить ягодные морсы без сахара, так как они содержат большое количество витаминов.

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      Александра Лисица
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