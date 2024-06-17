Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:27, 17 июня 2024Забота о себе

Перечислены самые вредные для печени продукты

Гастроэнтеролог Заможняя: маргарин и красное мясо вредны для печени

Фото: Edward Howell / Unsplash

Здоровью печени помогает сбалансированное, гармоничное питание каждый день, рассказала врач-гастроэнтеролог Татьяна Заможняя. Самые вредные для печени продукты она перечислила в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Заможней, работу печени ухудшают насыщенные жиры, которые содержатся в маргарине, сливочном масле, сале, красном мясе, кокосовом и пальмовом маслах. Кроме того, для печени вредны высококалорийные сладкие напитки и рафинированные углеводы (конфеты, торты, пирожные, шоколад), уточнила она.

Кроме того, печени вредит злоупотребление алкоголем, добавила Заможняя. В то же время врач уточнила, что абсолютно безопасных доз алкоголя не существует.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022

Гастроэнтеролог добавила, что для печени полезен кофе в умеренных количествах — одна-две чашки в день, а также продукты, содержащие витамин Е, — орехи, растительные масла. Для здоровья печени она также посоветовала включить в рацион продукты, содержащие жирные кислоты омега-3 — морепродукты, морскую рыбу.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила, что квас противопоказан некоторым людям. По ее словам, напиток может содержать алкоголь и много сахара.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      Путин сделал перестановки в руководстве Минобороны. Новыми замминистра стали сын бывшего премьера и жена главы Минэнерго

      МАГАТЭ признало невозможность ввести санкции против ответственных за атаки на ЗАЭС

      Россиянин расправился с женщиной из-за ее желания выпить на кухне общежития

      Вратарь сборной Украины извинился после разгромного поражения от Румынии на Евро

      Зафиксирован бум дешевых смартфонов

      Россияне признались в нелюбви к лету

      Опубликован снимок роскошного платья княгини Юсуповой

      Адвокат Успенской раскрыла детали суда с Киркоровым

      В НАТО заявили о рекордном увеличении расходов на оборону

      Реальный эффективный курс рубля оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше